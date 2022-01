Portrait : ils sont jeunes et entreprenants

En Belgique, ils sont plus de 120.000 à faire bouger les lignes de l'économie réelle, et à posséder leur propre boîte. Eux, ce sont les très jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont entre 20 et 30 ans. Si se lancer et devenir son propre patron peut faire peur à certains, d'autres s'investissent corps et âme pour relever ce défi, pour proposer un concept qui les passionne et en vivre, voire en faire vivre d'autres en créant au passage des emplois.

Mais d'où tiennent-ils cette niaque qui les fait tant avancer ? Une nouvelle tendance se dessinerait. Là où hier se réfugier dans des emplois "confortables" était la norme, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes qui sortent de leurs études rêvent de lancer leur propre projet.

Kamel Azzouz est allé à la rencontre de deux jeunes entrepreneurs à qui tout semble réussir. Leur secret ? Ne pas compter leurs efforts, faire tout avec passion mais aussi marquer la différence et innover!

Plus d'informations dans cet article