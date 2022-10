Le magazine The Brussels Times sort son 46e numéro papier. Influent et méconnu, le Brussels Times est un magazine d’information en anglais destiné à informer les expatriés très nombreux qui vivent à Bruxelles. Dans ses pages sont évoqués, entre autres, la Belgique, sa complexité, les endroits à visiter et les personnalités. Le magazine est imprimé à 50.000 exemplaires.

Portrait d’un magazine méconnu par Tom Denis