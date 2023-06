Portrait du baryton Taehan Kim, en finale du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Il n’a pas encore étudié à l’étranger et n’a donc pas beaucoup voyagé hors de la Corée. Il apprécie d’autant plus ce mois passé en Belgique, surtout avec les enfants et le chien de sa famille d’accueil. Pour se détendre et oublier le stress de ce concours, il joue au ping-pong et à la Nintendo avec eux.

Il a tellement répété qu’il se sent prêt pour cette finale. Du coup, il n’est absolument pas nerveux, il ne pense qu’à prendre du plaisir sur scène. Taehan affiche clairement ses ambitions. Il veut être une superstar ! Et vise donc le premier prix même s’il sait que les 11 autres finalistes partagent le même rêve.