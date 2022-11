Portrait des gens de chez nous : Maïté Tilmant, une vie semée de bûches

Chaque semaine, plongez dans l’intimité d’une nouvelle personnalité inspirante qui dit quelque chose de notre région.

La fièvre de Maïté pour le bois se révèle dans chaque coin de sa maison à Morlanwelz. Les portes ? C’est elle. Le mobilier ? C’est elle. Le lit de son fils ? C’est elle aussi. Sa patte est partout. "Belle et grande maison, mais il y a du taf", synthétise-t-elle avec son pragmatisme caractéristique. Du taf pour la remettre au goût du jour et pour la raccommoder après d’importants dégâts des eaux qui ont ravagé l’étage, les poutres et les plafonds. L'épisode en dit, en effet, long sur le personnage : le défraiement des assurances lui a à peine permis de se procurer les outils indispensables. Faute de moyens suffisants, elle a décidé d’effectuer la plupart des travaux seule, à côté de son travail.

Mi-artiste, mi-menuisière, – "c’est pas en faisant une statue de bois qu’on gagne sa vie" -, Maïté exerce aujourd’hui comme menuisière au service de la Région wallonne après neuf ans de besogne effrénée comme indépendante. Terrasses, mobilier sur mesure, escaliers, portes, plinthes… tout y est passé. Ce qui a toujours semblé évident pour son entourage ne l’a pourtant pas tout de suite été pour elle : Maïté a d’abord entamé des études de journalisme, avant de rapidement comprendre qu’elle ne pouvait tenir en place. C’est son meilleur ami qui lui a soufflé l’idée d’une réorientation vers la menuiserie-ébénisterie. Elle n’a plus jamais décroché…