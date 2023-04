Sans son épouse, la baronne Clémentine Spencer-Churchill, Winston Churchill n’aurait, de son propre aveu, pas pu avoir une brillante carrière politique et devenir Premier ministre de la Grande-Bretagne. Fille d'aristocrates sans le sou, Clémentine avait 23 ans lorsqu'elle rencontra Winston Churchill. Elle est devenue l'épouse du soi-disant "Lion", l'un des hommes les plus remarquables du XXe siècle. Elle a partagé ses combats, ses victoires et ses défaites, et l'a soutenu jusqu'à son dernier souffle.

