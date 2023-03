Portrait de Tessa Wullaert, phénomène du football belge féminin

Ce vendredi dans C'est du Belge partez à la rencontre de Tessa Wullaert. La Flandrienne tape le cuir depuis l’âge de 5 ans, malgré ses parents, malgré les garçons. Les suiveurs la placent d'ailleurs dans les 10 meilleures joueuses du monde.

Pour Tessa Wullaert, le football c’est avant tout du plaisir. Plaisir de gagner, mais aussi plaisir de jouer à plusieurs, en équipe. Et l’équipe de son cœur, elle évolue en noir jaune rouge "l'équipe nationale, c’est encore plus fort que mon club. Parce que c’est mon pays, et que chez les Flames, mes co-équipières sont des amies. En club, ce sont des concurrentes même. Et puis tu les fréquentes une ou deux saisons puis c’est fini. En équipe nationale, il y en a que ça fait 10 ans que on se connait".

