Portrait de Laurent Henkinet, nouveau gardien titulaire du Standard

Luka Elsner a renvoyé son gardien titulaire, Arnaud Bodart, sur le banc, après deux erreurs lourdes de conséquences. Tout profit pour Laurent Henkinet, le deuxième gardien des "Rouches" qui a été aligné face au Beerschot et à Charleroi.

Le nouveau gardien numéro a dit pouvoir compter sur le soutien d’Arnaud Bodart : "Les choses se sont faites naturellement. Arnaud est venu me voir et a dit qu’il était à 100% derrière moi. Notre force c’est qu’on a un groupe gardien exceptionnel. C’est super sain entre nous deux et on prend plaisir à se voir jouer".

Avec 7 matches joués et 5 clean sheets, le gardien du Standard a rassuré mais ne revendique rien : "Ce sont les médias qui en font beaucoup. L’ambiance est nickel dans le groupe des gardiens. Arnaud est content quand je réalise une clean sheet. Tant que le Standard se porte bien tout va bien".