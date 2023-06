Portrait de la soprano Carole-Anne Roussel, lauréate du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Carole-Anne Roussel est née à Rivière-du-Loup au bord du Saint-Laurent au Québec. Elle a 28 ans et est soprano. Après des études de guitare et de trombone, elle entame des cours de chant mais elle ne reçoit "la piqûre" pour la musique classique que bien plus tard.

Elle veut toucher à tous les styles de chant mais l’opéra semble l’intéresser tout particulièrement. Elle travaille donc intensément le jeu d’acteur car elle veut incarner un personnage et transmettre ses émotions au public. Dans le choix de ses pièces, elle aime surprendre et faire découvrir tous les compositeurs américains dont Barber et Menotti.

Après ses études au Québec, en 2019, Carole-Anne intègre la Chapelle Reine Elisabeth. Elle considère cette formation comme un cadeau de la vie. Recevoir l’enseignement de Sophie Koch et de son mentor José van Dam, avec son expérience, sa sagesse immense et ses conseils, lui permet de franchir encore de nouvelles étapes dans sa carrière professionnelle.

Elle considère la Belgique comme son 2ème pays car elle aime son humidité, la pluie, la mousse sur les toits et la chaleur humaine de ses habitants qui lui rappellent le Québec.