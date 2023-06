Portrait de la soprano Anna-Sophie Neher, en finale du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Elle aime tous les genres de musique, le lied, les poèmes dans toutes les langues mais ce qu’elle apprécie par-dessus tout, c’est l’opéra. Les costumes, l’ambiance des coulisses, la communication avec les autres musiciens et chanteurs, tout cela la captive.

Son accession à la finale la place dans un état de transe, elle est sur son petit nuage. Elle a déjà gagné plus que ce à quoi elle s’attendait en venant à Bruxelles. Elle aimerait être remarquée dans ce concours et chanter partout dans le monde et partager sa passion avec le public.

Pour nous, elle a choisi de chanter une chanson de Noël allemande que lui chantait son père lorsqu’elle était enfant. Cette comptine a pris un nouveau sens depuis que sa fille est née. Dans les nuits de pleurs et de terreur, Anna-Sophie chante cette chanson à son bébé pour le calmer et l’endormir.