Portrait de la mezzo-soprano Maria Warenberg, lauréate du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Maria Warenberg est originaire des Pays-Bas. Elle a 27 ans et est mezzo-soprano.

A l’âge de 7 ans elle commence des cours de piano. Ensuite, à 15 ans, elle prend ses premières leçons de chant. Elle est actuellement en dernière année d’étude au Conservatoire d’Amsterdam.

Son arrière-grand-mère, qui était chanteuse d’opéra à Kharkov en Ukraine, chantait à sa fille des berceuses de Tchaïkovski. La grand-mère de Maria, qui a 98 ans aujourd’hui, s’en souvient toujours et les a transmises à sa petite-fille.

Maria affectionne tout particulièrement la musique lyrique. La scène est sa 2e maison. Toute petite, déjà, elle organisait des shows pour ses parents. Elle prend très à cœur ses cours de théâtre car elle y apprend à incarner ses rôles, à raconter une histoire au public le plus authentiquement possible.

Le Concours Reine Elisabeth est son premier grand concours international et elle trouve "super cool" d’être arrivée en finale. Elle se sent bien ici en Belgique où elle a de la famille et elle aime beaucoup l’ambiance positive qui règne entre les 12 finalistes.

En termes de résultat, elle n’a pas d’attente particulière. Elle veut juste chanter et attirer l’attention des membres du jury et du public. Lorsqu’elle chante en concert, elle cherche toujours des yeux les membres de sa famille ou ses amis car cela l’encourage. Pas sûr qu’elle trouve un visage connu dans la grande salle de Bozar lors de sa finale.