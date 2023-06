Portrait de la mezzo-soprano Juliette Mey, 6e lauréate du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Elle se prépare au Concours Reine Elisabeth depuis le mois de janvier. Choisir les airs qu’elle allait présenter était un vrai casse-tête parce qu’elle voulait interpréter des pièces non seulement qu’elle aime et qui mettent sa voix en valeur mais aussi des airs qu’elle avait déjà chantés et rodés en concert.

Jusqu’à la finale, Juliette pense surtout à se reposer. Elle travaille sa voix 1h30 par jour, pas plus car elle veut se préserver pour être prête le jour J. A chaque étape de ce concours, comme elle rentre sur scène tard le soir, elle passe sa journée à se balader pour évacuer son stress.

Elle nous a chanté la première chanson qu’elle a présentée en public à l’âge de 2 ans, une petite comptine toute simple qui lui rappelle des souvenirs heureux de sa jeunesse avec ses parents.