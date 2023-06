Portrait de la mezzo-soprano Floriane Hasler, en finale du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Floriane Hasler est née dans la campagne française, dans le Limousin. Elle a 29 ans et est soprano.

Elle fait ses premiers pas musicaux au cor d’harmonie. Mais elle cherchait plutôt un instrument proche de la poésie et du théâtre et le chant s’est imposé tout naturellement. D’autant plus que ses parents étaient chanteurs professionnels.

Après une formation dans la maîtrise de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui lui a permis d’approfondir le répertoire médiéval, elle s’inscrit au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.