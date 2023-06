Portrait de la contralto Jasmin White, en finale du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

A 13 ans, Jasmin veut devenir Beyoncé. Son professeur de chorale à l’école lui propose plutôt de chanter du Schubert. Quel choc ! Un nouveau monde s’ouvre à elle. Lors d’une prestation au Metropolitan Opera de New York, un professeur lui conseille de faire des études à la Juilliard School. Deuxième choc dans sa vie de chanteuse : son nouveau professeur lui apprend qu’elle n’est pas soprano mais contralto ! Ses désirs de chanter Mimi de Puccini s’évanouissent. Une vraie désillusion. Mais elle se prend au jeu et se tourne entièrement vers l’opéra. Ses compositeurs favoris sont Mozart, Haendel, Wagner et la musique ancienne, particulièrement Monteverdi.

Quand elle apprend une nouvelle partition, elle écrit une phrase qui caractérise la pièce, qui va l’inspirer et qu’elle gardera toujours en tête lorsqu’elle chante cet air. Cette phrase est tellement personnelle qu’elle seule peut la comprendre mais ça l’aide à trouver l’expression et les sentiments qu’elle veut communiquer au public.

Elle travaille beaucoup sur la gestion du stress. Elle pratique la respiration active, une sorte de méditation qu’elle pratique en mouvement, même lorsqu’elle marche dans la rue.

Pour son portrait, elle nous a chanté "Misty", un standard de jazz qui l’accompagne depuis toujours car elle l’a déjà chanté et joué à la contrebasse dans des jazz-bands.

Jasmin White est définitivement différente de tous les autres finalistes !