Portrait de l’hypnotique Charlotte Rampling

Figure majeure du cinéma, Charlotte Rampling fascine par tant de présence sur grand écran. En presque 60 ans de carrière et une centaine de films, elle a toujours été libre et inclassable et n’a jamais reculé devant des rôles audacieux. Avec Charlotte Rampling elle-même, ce documentaire passe en revue sa carrière mais aussi sa vie, marquée par une tragédie familiale qui a indubitablement façonné son jeu d’actrice.

Charlotte Rampling a ébloui le monde du cinéma, de la mode et de la photographie par sa prestance magnétique et sa beauté polaire. Avec son regard profond et incomparable, son authenticité, son intelligence et son élégance, elle marque les esprits dès son premier rôle dans Georgy Girl en 1966 en jouant cette femme libre et arrogante. Toute sa filmographie révélera ensuite son jeu intérieur profond à travers une diversité de rôles impressionnante.

Mais à peine adulte, le suicide tragique de sa sœur aînée va l’anéantir. Et ce film va nous amener à comprendre comment l’actrice va se reconstruire à travers ses rôles marquants au cinéma, rôles qui s’imprimeront en même temps dans sa quête existentielle. Luchino Visconti, Woody Allen, Nagisa Oshima, François Ozon ou encore récemment Denis Villeneuve , sont autant de réalisateurs dont Charlotte Rampling a fait rayonner les films, non sans prendre des risques, elle qui a le goût du danger.

Loin de l’image de star inaccessible qu’elle a pu susciter dans les médias et le public, c’est avec l’actrice elle-même, à travers des archives personnelles et des extraits de ses films que ce documentaire dresse un portrait unique de la vie et de la carrière de l’actrice britannique de 77 ans.

