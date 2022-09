Portrait de Jehanne Rousseau : nouvelle figure française du jeu vidéo

"On a pris ce parti d’embrasser la culture et l’histoire européenne et de nous en servir pour créer des mondes et expériences fantastiques", explique à l’AFP Jehanne Rousseau, qui a également participé à l’écriture du scénario.

Avec un budget de développement de 8 millions d’euros, "Steelrising" est un jeu produit par "un studio de taille moyenne, par rapport à d’autres" capables de faire des jeux dignes des films hollywoodiens.

"On ne peut pas se comparer, précise-t-elle. On est plus sur des jeux d’artisans que des jeux d’industriels".