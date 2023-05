Germán Enrique Alcántara a appris la musique dès son plus jeune âge, avec son grand père : sa formation est imprégnée de la musique populaire de sa région, de Misiones, en Argentine. Pour lui, être en Finale, ça signifie beaucoup de choses : d'abord, c'est un Argentin, un "latino" qui va représenter beaucoup de monde.. et ça lui rappelle aussi le chemin parcouru, et là d'où il vient.

Portrait et interview réalisés par Céline Korvorst.