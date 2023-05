C'est sa mère qui l'a forcé à suivre des cours de chant parce qu'elle le trouvait trop timide. Il est toujours timide, mais il a continué à chanter, donc, elle a pris une bonne décision.

Danylo Matviienko est originaire de Donbass, en Ukraine, un pays qui est encore en guerre maintenant : son plus grand rêve est de pouvoir retourner dans son pays, où il n'a plus mis les pieds depuis 4 ans, et où vit encore toute sa famille.

Portrait et interview réalisés par Céline Korvorst.