Portrait d’une institutrice et spectacle de fin d’année en 1967

A quelques jours de la fin de l’année scolaire, on remonte le temps avec les images d’archives de la Sonuma et plus précisément en 1967 à la rencontre d’une institutrice en pleine préparation du spectacle de fin d’année qui sera présenté aux parents.

Hugues Hamelynck se souvient d’ailleurs qu’à l’époque lorsqu’il était passé par ces répétitions, il a un jour endossé le rôle d’un tournesol et à faire des chorégraphies surprenantes. Pour planter le décor, l’institutrice était placée au premier rang, on sent le trac monté pour celle qui devra montrer les gestes à réaliser aux enfants. Mais au fond qui a réellement le trac ?

Et vous vous étiez déguisé en quoi ? Une chose est certaine, la seule chose qui a peut-être changé c’est le look.

Regardez plutôt !