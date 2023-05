Portrait d'Alex DeSocio, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Le baryton Alex DeSocio n'avait jamais professionnellement chanté en Europe et il s'est dit que participer au Concours Reine Elisabeth sera une expérience formidable.

Honnêtement, c'est le hasard d'une production annulée qui a fait qu'il a pu s'inscrire en dernière minute. Il a perdu un contrat pour un opéra aux Etats-Unis et en surfant sur le net, il a découvert qu'étant libre en avril et en mai, il pouvait participer au Concours, et donc, il a rempli le questionnaire pratiquement le dernier jour des inscriptions.

Portrait et interview réalisés par Céline Korvorst.