Portrait : Chiara Manca, la nouvelle pépite du karaté belge qui vient d'arracher l'argent à l'Euro -18

Le ton est donné. Accompagnée par sa petite sœur, qui marche déjà dans ses pas, Chiara se lance dans une séance individuelle, rendue plus éreintante encore par la canicule ambiante. "Il fait chaud", rigole-t-elle pendant l’une de ses rares pauses. Pendant près d’une heure, Chiara répète donc les mêmes mouvements, sous le regard perfectionniste de sa coach italienne. "On est cotés sur la technique et sur le côté athlétique. La technique c’est comment on fait un mouvement, comment on le réalise, et le côté athlétique c’est la force, l’envie et l’équilibre qu’on parvient à mettre dans chacun de nos mouvements."

L’ensemble est impressionnant, les cris se succèdent et les mouvements sont rapides et parfois déroutants. Chiara a la niaque et s’attèle pour peaufiner son kata.

Et pour cause, les prochaines échéances sont importantes pour cette jeune espoir, déjà 3e mondiale chez les jeunes. "Je m’entraîne avec l’ambition de faire au moins un podium aux championnats d’Europe des -18 ans" explique-t-elle, le regard empli d’ambition. C’est finalement avec une belle médaille d’argent qu’elle rentrera au pays quelques semaines plus tard. Une superbe revanche après sa frustrante 4e place lors du dernier Euro.

Le futur proche ? Quitter le circuit jeunes pour faire son entrée définitive sur le circuit séniors. En d’autres termes, affronter des adversaires différentes, plus expérimentées et donc rodées aux joutes des grandes compétitions. Mais Chiara n’a pas peur. Elle sait qu’elle en est capable puisqu’elle est déjà 42e mondiale au classement sénior. "Hâte de voir comment va se passer la suite" conclut-elle en se rhabillant après près de 2h d'entraînement, un cour collectif ayant suivi la séance individuelle. Nous aussi !