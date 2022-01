Portrait : Biniam Girmay, la dynamite erythréenne, "l'un des grands puncheurs du futur"

Sans vraiment savoir expliquer pourquoi, en sport il y a certains athlètes qui attirent davantage l’attention que d’autres. Des sportifs qui par leur histoire, leur vécu, leur bonhomie, leur simplicité ou tout simplement leur talent tirent la couverture à eux… sans forcément toujours le vouloir. Biniam Girmay en fait partie.

Les projecteurs il ne les aime pas. Du moins quand il faut parler de lui. Parce que quand il faut faire parler de lui, là il sait faire.

Portrait de ce prometteur sprinteur érythréen d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux qui, à 21 ans, semble bien décidé à rentrer (avec fracas) dans la cour des grands.

“Biniam, que dire ? C’est une pépite, un vrai talent.”

Contacté par téléphone, Jean-François Bourlart marque un temps d’arrêt. Par où commencer pour décrire son nouveau coureur ? Le team manager de Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hésite quelques secondes avant d'enchaîner et de débiter un flot interrompu de qualités : “C’est un caractère facile, c’est quelqu’un qui est super bien élevé. Il s’est intégré dans l’équipe d’une façon incroyable. Après les deux stages qu’on avait faits cet hiver, on sentait que Biniam était encore plus fort et qu’il allait encore plus vite. On savait aussi que s’il passait cette fameuse bosse à 30km de l’arrivée, avec les meilleurs, il avait une chance d’aller gagner. Il l’a fait.”

La fameuse bosse dont Jean-François Bourlart parle c’est le Coll de Sa Batalla, un 2e catégorie placé à 36 kilomètres de l’arrivée du Trofeo Alcudia disputé ce jeudi. Visage fermé, les deux mains sur le guidon, Biniam Girmay a du mal mais il s’accroche. Non sans mal, il franchit l’obstacle.

Quelques dizaines de kilomètres plus loin, mis sur orbite par un travail d'équipe, il règle finalement la meute de sprinteurs lancée à sa poursuite. Derrière lui, une horde de vaincus. Parmi eux, Ackermann, Matthews ou Nizzolo. À 21 ans, il s’offre le plus beau succès de sa carrière et lance idéalement la saison de sa formation. Il est ému, c'est sûr, sans doute touché par l’euphorie commune d’une équipe arc-boutée autour de lui pour l’occasion.