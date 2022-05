Portrait : Amélie Triffet, 19 ans, la moto et la vitesse ancrées dans le sang

Elle n’a que 19 ans et pourtant elle a déjà des centaines heures de courses dans les guiboles. Tombée dans l’univers moto quand elle était toute petite, pour "faire comme papa", Amélie Triffet n’est pas une motarde comme les autres. Présentation de cette sympathique Louviéroise que nous avons accompagnée lors d’un entraînement.

Il est à peine 8 heures lorsque nous débarquons aux abords du circuit Jules-Tacheny à Mettet. L’ambiance est détendue même si une certaine effervescence est tout de même palpable. Au loin, quelques vrombissements de moto. À notre gauche, un groupe de passionnés qui n’attendent probablement qu’une chose : pouvoir enfourcher leur bolide.

Ce lundi, le circuit est accessible à tout le monde pour une séance d’entraînements ouverte au grand public. Au loin, souriante et détendue, Amélie nous fait signe de la main. Quasiment la seule femme à s’élancer ce lundi matin, elle savoure ce moment après de longs mois de privation : "Je n’ai plus roulé depuis une éternité, hâte de voir ce que ça va donner" sourit-elle.

Contrairement à beaucoup de motards amateurs, Amélie ne découvre nullement le circuit. Au contraire même, Mettet, est même devenu son principal terrain de jeu au fil des années. Et pour cause, elle a commencé la moto tellement jeune pour marcher dans les pas de son papa, Olivier, lui aussi ancien motard. "Au début, ils ne voulaient pas m’acheter de moto parce qu’ils trouvaient ça trop dangereux. Mais j’ai tellement insisté qu’ils ont fini par craquer" rigole-t-elle au moment d’évoquer ses débuts.

Omniprésent à ses côtés, son papa opine du chef, bien occupé à préparer la moto pour la 1e séance entraînement de la journée de sa fille. "Bien chauffer les pneus est primordial, surtout quand il fait froid comme aujourd’hui" nous confie-t-il.

Jeune prodige de la moto, Amélie est considérée comme l’une des plus belles promesses féminines belges depuis ses débuts. Malheureusement, au vu du manque de compétitions 100% féminines en Belgique, elle a (depuis toujours) dû concourir avec les garçons : "C’est difficile et vraiment dommage" concède-t-elle. "Même si j’adore la vitesse, j’ai toujours une petite retenue au moment de m’élancer. Les garçons eux sont plus rentre-dedans."

Preuve que le potentiel est malgré tout là (et bien là), elle participe à la Women’s Cup, une compétition pour le coup 100% féminine qu’elle dispute en France en 2019. Là pas de trace de garçons donc mais diverses adversaires bien plus âgées et expérimentées qu’elle. Pas de quoi l’impressionner puisqu’elle finit 3e du général à 16 ans à peine.

Quelques mois plus tard, elle est sélectionnée pour la Northern Cup, une compétition mixte où elle a malheureusement plus de mal à s’illustrer. Un léger coup d’arrêt qui mine le moral de la Louviéroise.