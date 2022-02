Portrait : "Alain Delon, l’ombre au tableau"

Daisy d’Errata et Karl Zéro Delon scannent la star aux près de 100 films. Pour eux, Alain Delon, c’est une dualité, deux personnalités cohabitant dans un même corps : Delon, la star mondialement connue à l’apparence implacable, et Alain, l’être sensible et l’enfant malheureux qu’il est resté au fond de lui.

Alain Delon n’a pas le goût du bonheur, il dégage quelque chose de tragique, de mélancolique. Patrice Leconte, Nicole Calfan, Véronique Jeannot, l’ex-commissaire divisionnaire Charles Pellegrini, Bernard-Henry Lévy… Beaucoup de témoignages de ses amis abondent dans ce sens tout en lui reconnaissant une fidélité infaillible, aussi bien à des gens douteux qu’à des personnes très respectables. Cette fêlure, Delon l’a héritée de son enfance très solitaire. Des parents divorcés qui entraînent de la souffrance, d’abord à l’école dans des pensionnats, puis à 17 ans parti pour la guerre en Indochine durant 4 ans.

De retour en France sans but, sans famille ni argent, il traîne dans les bas-fonds du port de Toulon et fréquente proxénètes et prostituées, et truands comme François Marcantoni. Fin des années 50, il monte à Paris, atterrit à Pigalle et joue les gigolos. Delon dira lui-même que s’il n’avait pas rencontré quelques femmes merveilleuses comme Dalida, il aurait pu mal tourner. Et elles lui permettront de rencontrer des gens du cinéma qui verront le potentiel de ce garçon, mélange de sensibilité féminine et de voyou, et lui ouvriront les portes de la carrière qu’on lui connaît. Il incarnera, non pas des personnages, mais celui qu’il aurait voulu être, et qu’il finira d’ailleurs par être : Delon. L’acteur sera pour la première fois le même homme à l’écran qu’à la ville lorsqu’il tombera amoureux de Romy Schneider en 1958 et que la presse mettra sa vie privée en scène. Et cela impactera la suite de son existence.

Dans Alain Delon, l’ombre au tableau, les réalisateurs retracent avec brio la carrière de l’acteur mythique et magnétique, nous faisant voir comment et avec quels réalisateurs Delon a réussi à passer du statut de jeune premier à un personnage plus consistant et jusqu’à ce géant du cinéma. Et comment aussi, son attachement inconditionnel au passé a handicapé la seconde partie de sa carrière. Avec une quantité incroyable d’archives rares, et notamment d’extraits d’interviews de Delon lui-même racontant son parcours et sa difficulté d’accéder au bonheur. Et le documentaire ne fait pas l’impasse non plus sur les femmes de sa vie et ses enfants, tout comme sur l’affaire Markovic.

Un portrait intime qui donne à voir le Delon qu’on connaît, et l’autre, Alain, loin de la caricature de celui qui se plaisait à parler de lui à la 3e personne.

Votre série de Portraits, c’est chaque vendredi soir à 20h30 sur La Trois, et sur Auvio en replay.