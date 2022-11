“Porto” : Lucie Lucas et Anton Yelchin dans une romance passionnelle

Lucie Lucas incarne Mati, l’un des deux rôles principaux. Alors qu’elle se sent seule dans la ville de Porto, elle rencontre Jake (Anton Yelchin), tout aussi isolé au sein de la cité portugaise. Très vite, ils entament une liaison d’un soir avant de reprendre leur existence comme si de rien n’était. Pourtant, les souvenirs de cette relation aussi intense que fugace reviennent hanter leur esprit, comme si le temps s’était arrêté durant cette nuit de passion…

Décédé en 2016 à l’âge de 27 ans dans des circonstances dramatiques, Anton Yelchin constituait une étoile montante du cinéma américain. Le grand public se souvient de ses apparitions dans les derniers films “Star Trek” dans la peau de Chekov ou bien de sa voix dans “Les Schtroumpfs”, où il doublait le schtroumpf maladroit. L’acteur était surtout un habitué du cinéma indépendant, notamment dans le genre avec “Burying the ex” de Joe Dante, “Green Room” de Jeremy Saulnier ou encore “Only lovers left alive” de Jim Jarmusch. Ce dernier étant producteur exécutif de “Porto”, on sent planer le parfum de son cinéma dans les images de cette romance portée par son duo principal. Voilà donc l'occasion de profiter d'une des dernières apparitions d'Anton Yelchin au cinéma ainsi que de redécouvrir Lucie Lucas dans un registre différent.