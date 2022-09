Porto – Club Bruges : les Brugeois vers une deuxième victoire en Champions League? (Direct commenté 21h)

Le Club Bruges se déplace à Porto ce mardi lors de la 2e journée du groupe B de la Ligue des Champions. Ce duel est à suivre en direct commenté dès 21 heures.

Lors de la première journée, les Brugeois n’ont pas manqué leur départ avec une victoire sur le plus petit des scores face au Bayer Leverkusen (1-0). Un match lors duquel le défenseur Abakar Sylla, 19 ans à peine, a brillé par sa sérénité, son sens de la récupération et surtout par son coup de tête qui a permis aux siens de remporter les trois points.

Le FC Porto de Sergio Conceiçao (ex-Standard) a lui vécu une rencontre complètement folle sur la pelouse de l’Atlético Madrid d’Axel Witsel et Yannick Carrasco. En infériorité numérique après l’exclusion de Mehdi Taremi (81e), les Dragons ont encaissé le premier but de la partie via Mario Hermoso dans le temps additionnel (90e+1). Matheus Uribe a ensuite pensé offrir le partage à Porto (90e+6) mais Griezmann, servi par Witsel, a offert la victoire à l’Atlético après 11 minutes d’arrêts de jeu.

Les Brugeois seront-ils capables de remporter une nouvelle victoire dans cette Ligue des Champions ? Réponse mardi soir !