Les entrées sont limitées à 1200 places mais chaque personne qui achètera un ticket recevra aussi un lien pour accéder au livestream du concert. Toutes les infos ici. Les bénéfices seront reversés aux réfugiés et enfants affectés par la guerre en Ukraine.

Ces dernières années, Beth Gibbons, la chanteuse, a sorti un album avec le Polish National Radio Symphony Orchestra, Geoff Barrow a travaillé sur son projet Beak, et a participé à plusieurs bandes originales de films comme Free Fire, Annihilation et Devs. Adrian Utley a collaboré avec Perfume Genius, Torres, Anna Calvi et Algiers.