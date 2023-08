Pas toujours facile de décrocher un stage. Et encore moins quand on est en situation de handicap. Axelle De Wolf est étudiante en réalisation à l'IFAPME à Mons. À cause d'une diplégie spastique, elle ne marche pas et souffre de raideurs aux bras. Les entreprises qu'elle a contactées n'ont pas répondu à sa demande, ou présentaient des problèmes d'accès pour un fauteuil roulant.

Alors, son talent pour filmer, monter et interroger les gens, elle l'a mis au service de son kiné, Philippe Vankeirsbilck. Cet été, c'est chez lui, à Gibecq, qu'elle a réalisé son stage. Et pour s'assurer qu'Axelle développe bien des compétences en audiovisuel, un professeur de l'IFAPME et un journaliste ont également supervisé ce stage.