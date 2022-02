Portés par un Marco Reus stratosphérique, Dortmund et Thorgan Hazard piétinent Gladbach : 6-0 !

Jeu, set et match pour Dortmund ! Opposé à une équipe de Gladbach en pleine déliquescence depuis quelques semaines, le BVB a littéralement déculotté son adversaire du jour pour s'imposer 6-0.

Une victoire, monstrueuse dans les chiffres, qui illustre l'énorme différence de niveau qu'il y avait entre les deux équipes ce dimanche. Parce que même si l'erratique équipe de Dortmund s'est déclarée principal ambassadrice du "branché sur courant alternatif" cette saison, quand tous les astres sont alignés, elle reste une formidable armada. Et encore plus quand Marco Reus évolue à ce niveau-là.

Auteur du 1er but du match avant la demi-heure, l'éternel capitaine du club a mis Malen sur orbite quelques minutes plus tard pour déjà faire le break. En pleine bourre et mué en distributeur principal de son équipe, Reus a ensuite délivré deux nouvelles offrandes avant de parachever son récital personnel d'un but en fin de match.

Faites le calcul, 2 buts et 3 passes décisives, Reus aura été décisif sur cinq des six buts du BVB ce dimanche. Le dernier sera signé Emre Can sur pénalty. Notons que côté belge, seul Thorgan Hazard était présent au coup d'envoi. Thomas Meunier était blessé alors qu'Axel Witsel n'a lui pas quitté le banc de touche.

Battu par les Rangers en Europa League en semaine, Dortmund relève donc la tête magistralement et conforte sa 2e place, à distance raisonnable du Bayern (6 points). Du côté de Gladbach, c'est la soupe à la grimace avec une catastrophique 13e place.