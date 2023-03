Portes ouvertes "tchin-tchin" aux ateliers de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège

Baladez-vous dans les différents ateliers (menuiserie, ferronnerie, peinture, décoration, coiffure, modiste, cordonnerie, couture…) et posez toutes vos questions aux personnes qui travaillent à la fabrication de nos spectacles. Ne manquez pas la magie du stock costumes et des milliers de pièces qui y sont entreposées.

Que ce soit aux ateliers décors et costumes ou au théâtre, les activités Portes ouvertes du vendredi 17 mars (de 17 heures à 20 heures) mettent en lumière le travail de longue haleine des équipes de l’ombre et le côté coulisses. Et de plus, l’Opéra vous offre un verre gratuit !