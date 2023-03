Portes ouvertes au foyer Saint-François de Namur : un centre de soins palliatifs plein de vie !

Le foyer Saint-François ouvre ses portes ce week-end. Une occasion unique de découvrir un service de soins palliatifs et surtout de casser certains clichés. Les visiteurs réaliseront que ce lieu où l’on accompagne les personnes en fin de vie est tout sauf un mouroir et respire la sérénité. Les équipes pluridisciplinaires et les bénévoles mettent tout en place pour que les patients s’y sentent bien en misant sur l’humain. Les soins palliatifs ce sont surtout des rencontres, des rires, de la complicité, des petits moments de joie et de partage. Kathelyne Hargot, psychologue au sein de cette unité qui dépend CHU UCL Namur était l’invitée de Namur Matin sur Vivacité.