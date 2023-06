Portes ouvertes à l’IFAPME : Perwez propose des formations intéressantes en mécanique agricole et en distillerie

Les 22 centres de formation IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) ouvraient leurs portes au public, ce mercredi, en Wallonie.

C’était l’occasion de présenter aux jeunes (et moins jeunes) l’offre de formations en alternance pour environ 220 métiers, dont des métiers en pénurie et des nouvelles fonctions.

Parmi les sites du réseau : celui de Perwez, en Brabant wallon. Ce centre propose notamment des formations en viticulture, en technique viticole, en distillerie, en métier de caviste et en mécanique agricole, un module en agriculture high-tech qui attire les jeunes, malgré les difficultés du secteur.

Dans un atelier équipé d’outils pédagogiques, dont un moteur connecté à un logiciel expliquant son mode de fonctionnement et ses paramètres sur grand écran, Michel Decamps, formateur, reçoit les jeunes candidats de la filière "mécanique agricole". "La technologie a aussi évolué dans le monde agricole. Les tracteurs et les machines agricoles font appel aux technologies de pointe, à l’informatique, aux GPS,… Il faut donc maîtriser ces technologies pour pouvoir diagnostiquer, gérer et réparer les pannes, par exemple. Les personnes formées (formation en alternance, en trois ans) auront un rôle important à jouer dans l’agriculture de demain".

Conscients de l’évolution technologique dans le secteur, les candidats apprenants semblent convaincus de l’utilité de cette formation : "Je viens du monde agricole et je crois que cette formation va m’aider pour les machines agricoles. Aujourd’hui, les tracteurs sont équipés de GPS, d’écrans, de technologies diverses. Il faut donc suivre l’évolution des technologies", dit un jeune visiteur.

Informations pratiques : www.ifapme.be