Portée par la nostalgie et les Z, la musique emo revient à la mode

Blink-182, Green Day, Sum 41, Simple Plan… Les noms de ces groupes semblaient oubliés depuis des décennies. Mais ils reviennent sur le devant de la scène, sous l’impulsion du retour en force de l’emo. Ce style musical a connu son apogée au début des années 2000, quand My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic ! at the Disco et Paramore régnaient en maîtres dans les grands classements musicaux. Ses mélodies entraînantes et ses textes conscientisant les émotions lui ont permis de devenir un véritable succès commercial auprès des jeunes. Mais sa popularité a commencé à décliner dans les années 2010 quand des groupes emblématiques du genre se sont séparés ou ont changé de direction musicale.

On aurait alors pu croire l’emo mort, ou du moins cantonné à la scène underground. Mais c’est sans compter les élans nostalgiques des jeunes générations. Dans un monde en proie à des crises multiples, un grand nombre de jeunes adultes se réfugient dans la bande-son de leur adolescence pour adoucir les souffrances du présent. Ils se tournent particulièrement vers des musiciens emo qui, par leur sensibilité accrue, les ont aidés à traverser les vicissitudes de l’adolescence.

Le site Chartmetric s’est penché sur ce phénomène en analysant l’âge des followers de trois groupes emo – à savoir My Chemical Romance, The Used et Taking Back Sunday – sur Instagram. Il a constaté que la plupart de leurs fans ont entre 25 et 34 ans (49,5% pour The Used et 50% pour Taking Back Sunday). Mais étonnamment, une grande partie de leur public a entre 13 et 24 ans. Dans le cas de My Chemical Romance, cette tranche d’âge représente même 57,3% de leurs abonnés sur Instagram. C’est d’autant plus surprenant que ce public était très, très jeune quand ces groupes ont connu le succès.