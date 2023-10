Porté par un Denkey intenable, le Cercle émerge face à OHL

Le Cercle a joué avec son bonheur mais il s’est imposé à domicile face OHL (3-2). Les Brugeois peuvent dire merci à Kevin Denkey, auteur d’un triplé et nouveau meilleur buteur de Pro League.



L’attaquant togolais dispute sa 4e saison en Venise du Nord. Et à 22 ans, il semble avoir encore passé un cap cet été. Auteur de 11 buts lors du dernier exercice, Denkey est bien parti pour exploser ce total. Après seulement 10 matches, il affiche déjà 8 réalisations. De quoi se hisser en tête du classement des buteurs de la Pro League.



Le Cercle a eu bien besoin de l’efficacité de son attaquant face à OHL. Denkey a marqué dès la 3e minute. Il a récidivé à la 36e minute. A chaque fois, il a placé les Brugeois aux commandes. A chaque fois les Louvanistes sont revenus. Par Shlomo d’abord, pas Banzuzi ensuite.



Le Cercle a finalement eu le dernier mot encore grâce à Denkey qui a finalisé son triplé à la 87e minute. Après trois défaites (RWDM, Union et Courtrai), les hommes de Miron Muslic repartent de l’avant.