Porté par son duo… De Bruyne – Gundogan, Manchester City mate United et remporte la FA Cup

Un trophée de plus pour les troupes de Pep Guardiola ! Manchester City a remporté ce samedi après-midi la 7e FA Cup de son histoire en s’imposant 2-1 face à Manchester United, son rival de toujours, en finale.

Les Cityzens ont une nouvelle fois fait forte impression, à une semaine de la finale de la Champions League. City a rapidement pris les devants grâce à son homme en forme, non pas De Bruyne, ni Haaland… mais bien Ilkay Gundogan. Il n’a eu besoin que de 12 secondes pour planter le premier but de la rencontre d’une sublime volée du droit (1-0, 1'), ce qui fait de lui le buteur le plus rapide de l’histoire de la FA Cup. C’est KDB qui l’a servi un peu chanceusement de la tête.

Enfoncés, les Red Devils sont tout de même parvenus à sortir la tête de l’eau grâce à un penalty converti par Bruno Fernandes (1-1, 33'), à la suite d’une (très) légère faute de main signée Jack Grealish.

Mais en seconde période, Manchester City a concrétisé sa domination en inscrivant son deuxième et dernier but de la partie. Le passeur ? De Bruyne. Le buteur ? Gundogan. Dans la forme de sa vie, l’Allemand a remis le couvert, d’une volée du gauche cette fois (2-1, 51'). Celui qui devrait quitter les Cityzens au terme de la saison a inscrit six buts depuis le 6 mai, plantant… trois doublés.

Voilà Manchester City qui remporte un 2e trophée après le championnat… avant de réaliser un triplé avec la Ligue des champions ?