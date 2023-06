Porté dans le ventre d’une autre, mais tout simplement l’enfant de ses parents : recommandation éthique sur la GPA en Belgique

Ne dites pas "mère porteuse". Le Comité consultatif de bioéthique y préfère le terme "femme gestatrice", qui présente l’avantage de ne plus référer à la maternité et évoque un processus de gestation long et complexe. Ce terme est utilisé désormais qu’il existe ou non un lien génétique entre elle et le futur enfant (si la grossesse a été obtenue à partir de l’un de ses propres ovules).

Ne dites plus non plus "parents demandeurs" : le comité préfère aujourd’hui parler de "parents d’intention", qui lui semble correspondre davantage à l’idée d’élaboration d’un projet de parentalité.

Le seul terme qui ne change pas est celui de "gestation pour autrui", définie comme "la pratique par laquelle une femme porte un embryon puis un fœtus, et poursuit la grossesse jusqu’à la naissance de l’enfant avec l’intention de transférer ensuite tous ses droits et devoirs parentaux au (x) parent(s) d’intention."

La coprésidente de la commission restreinte qui a rédigé cette recommandation, Cathy Herbrand, estime qu’il y a une "ouverture" pour espérer aboutir à une législation avant les prochaines élections, dans un an. Un temps plus long qu’une gestation, donc.