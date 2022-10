Port du voile à la Haute Ecole Francisco Ferrer : le collectif des professeurs en justice

Plusieurs professeurs décident alors de se constituer en Collectif et décident d’introduire une tierce opposition. Cette procédure permet à une personne de remettre en cause un jugement considéré comme préjudiciable à ses intérêts. Des professeurs constatent de plus en plus des contestations du contenu des cours, des références récurrentes à ce qui est "haram" en islam (interdit) ainsi qu' une absence totale de normes au niveau vestimentaire pour tous. "Que peut-on tolérer ou pas ? Il n’y a plus de limites puisque le règlement a été supprimé sans être amendé", s’interrogent les professeurs.

Dominique Grisay, l’avocat du Collectif, a exposé ce mercredi matin devant le juge Thierry Delvaux les arguments de ses clients. "Cette démarche ne porte pas tant sur la question du droit de pouvoir ou pas porter le voile à l’école mais sur une question beaucoup plus importante, la question de savoir s’il est encore possible en Belgique d’avoir un type d’enseignement lié au libre examen, avec une pédagogie de neutralité et également une neutralité d’apparence". Les professeurs s’inquiètent de la disparition d’un modèle héritier des Lumières et défendu par la Ville de Bruxelles depuis plus d’un siècle.