Port du masque : des parents d’élèves saisissent la justice

Dans cette affaire, c’est le tribunal de première instance de Namur qui était saisi ce mardi matin, en référé, c’est-à-dire en urgence. Les plaignants n’y vont pas par quatre chemins : la mesure qui impose le port du masque aux enfants serait tout bonnement illégale. "Selon nous, au moment de décider s’il fallait imposer ou non le masque aux 6-12 ans, les pouvoirs publics n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans leur analyse", explique Me Aurélie Kettels, avocate des familles et de l’asbl Notre bon droit. "Par ailleurs, les parents sont préoccupés, puisqu’il n’y a pas encore de consensus scientifique sur les effets à moyen et long terme du port du masque. Il n’est pas exclu que cela ait même des effets néfastes." Un argument que réfute l’Etat belge, cité dans cette affaire aux côtés de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d’autres pouvoirs organisateurs de l’enseignement, comme des Communes. "Il y a des débats dans la communauté scientifique, mais pas sur la dangerosité du masque chez les enfants", explique Me Nicolas Bonbled, qui représente l’Etat belge. Il rappelle par ailleurs les raisons qui ont poussé l’Etat à inscrire cette mesure dans un arrêté royal : "Le taux de positivité et d’infection est très élevé chez les enfants depuis la mi-novembre, ce qui participe à l’évolution de l’épidémie. Concernant la proportionnalité de la mesure, il faut également se rappeler le contexte dans lequel elle a été prise. Nous avions en fait le choix entre fermer les établissements scolaires ou instaurer l’obligation du port du masque…"