Port de Bruxelles : Un ponton pour héberger des demandeurs d’asile ?

A Bruxelles, les premières réactions à l’annonce de ce projet, sont, et c’est peu dire, accueillies avec fraîcheur. Au cabinet d’Alain Maron, ministre bruxellois qui exerce la tutelle sur le port de Bruxelles, on refuse de se prononcer sur la faisabilité du projet mais on émet des réserves sur la manière de procéder. N’aurait-il pas mieux valu se parler, voire se concerter, avant de publier un communiqué de presse ? Même perplexité chez Bruss’help (l’organe régional chargé de coordonner les dispositifs d’aide d’urgence) qui affirme tout ignorer de ce projet.