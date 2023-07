Port de Bruxelles : le terminal à conteneurs va tripler de surface

Le Conseil d’administration du Port de Bruxelles a attribué à Van Moer Logistics, la concession de service pour l’extension et l’exploitation du terminal à conteneurs situé à l’avant-port.

La durée de la concession, présentée mercredi à la presse par le Port de Bruxelles, en présence du ministre bruxellois de la Transition climatique, en charge du Port de Bruxelles, Alain Maron, du CEO de la société Van Moer Logistics, et de la directrice générale adjointe du Port de Bruxelles, est de 20 ans, prolongeable de 10 ans maximum.

Van Moer Logistics est chargé de rendre opérationnel l’agrandissement de la surface du terminal de 1,67 ha à 6 ha. Les travaux de renforcement et d’allongement des murs de quai à cet effet, en cours, sont pris en charge par le Port de Bruxelles. Le développement de l’extension dédiée à l’activité logistique sera effectué par Van Moer Logistics. Le contrat de concession prévoit un investissement global de 23,5 millions d’euros. Le concessionnaire rachète par ailleurs la grue-portique existante et en assurera l’entretien. L’investissement dans une deuxième grue est également prévu, ainsi que le développement sur le site d’activités logistiques à haute valeur ajoutée, en lien avec la distribution urbaine. La société Van Moer Logistics s’engage par ailleurs à passer progressivement, sur dix ans, de 57.000 (2022) à 127.000 (2032) EVP (équivalent vingt pieds) à raison de 80.000 par la voie d’eau, 12.000 par le rail, et 35.000 en transit. Cela représente un passage de 500.000 tonnes à 1 million de tonnes de marchandises. Le concessionnaire prévoit, à terme, 144 emplois sur le site.

Il est tenu à des objectifs de décarbonation de l’ensemble du terminal à conteneurs via notamment l’obligation de souscrire un contrat d’énergie verte, l’utilisation de véhicules électriques sur le site ou encore l’installation de panneaux solaires sur le bâtiment à construire.