Port de Bruxelles : le prochain exploitant du terminal à conteneurs devra établir un plan de décarbonation

Selon le Port de Bruxelles et le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron, également en charge de la tutelle sur le Port, l’octroi de cette nouvelle concession sera assorti de critères de durabilité sans précédent afin d’amplifier le report modal de la route vers la voie d’eau et ainsi de réduire les émissions bruxelloises de gaz à effet de serre.

Ces critères environnementaux portent notamment sur le groupage de marchandises et le développement d’activités de distribution urbaine ; la mise en place d’une mobilité durable ; l’utilisation d’énergies renouvelables pour le transport et les bâtiments ; l’obtention des labels CO2 neutre et entreprise écodynamique ; et la réduction de l’imperméabilisation des sols.

Le futur exploitant devra également élaborer un plan qui dressera la trajectoire de décarbonation qu’il mènera sur l’ensemble du site et de ses activités (transbordement, activités logistiques à haute valeur ajoutée, bâtiments, etc.). Cette trajectoire sera évaluée et ajustée régulièrement durant toute la durée de la concession.