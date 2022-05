Port de Bruxelles : dimanche 29 mai 2022, venez fêter la 16ème édition

PLONGEON DE L’EXTRÊME

Du haut d’une plateforme situées à 25 mètres de hauteur, des démonstrations de plongeons de haut vol seront offertes aux visiteurs : plongeons olympiques, comiques, synchronisés... Le plongeon final, à 25 mètres de hauteur, atteindra une vitesse de 90km/h ! Un spectacle sportivement élégant, drôle et frissonnant.

Et les enfants…

Des festivités adaptées aussi aux plus petits et à un public familial : grimage, distribution de ballons, châteaux gonflables et animations en tout genre.

FOODTRUCKS

Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur le quai avec le présence de nombreux foodtrucks offrant des plats du monde entier, sans oublier, bien entendu, des produits de la mer !