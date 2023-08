Port d’Anvers : le gouvernement flamand va-t-il devoir débourser 500 millions d’euros pour un projet qui pourrait ne pas voir le jour ?

Le plus gros projet d’infrastructure chimique en Europe depuis 25 ans devrait voir le jour au port d’Anvers. L’investissement est colossal puisqu’il s’agit d’une somme de quatre milliards d’euros. Mais le projet coince. En cause : une question de permis d’environnement.

Et la pression exercée par la multinationale britannique Ineos sur les autorités flamandes, et même sur le gouvernement fédéral, est grande. A tel point, que fin de la semaine dernière, Jim Ratcliffe, CEO d’Ineos, est venu discrètement à Anvers pour y rencontrer Jan Jambon, le gouvernement flamand et le bourgmestre de la ville, Bart De Wever. Le Premier ministre De Croo était également présent.

L’enjeu est de taille pour la Flandre. Les travaux ont commencé sans attendre tous les permis et Ineos a déjà investi un milliard à Anvers. Le gouvernement avait apporté sa garantie financière mais un permis vient d’être cassé : la future usine émettrait bien trop d’azote, dans une des régions faisant déjà partie des plus polluées d’Europe.

Les travaux sont donc à l’arrêt et Ineos demande des garanties. Le gouvernement flamand est prêt à garantir l’investissement jusqu’à 500 millions. Un projet de décret a été déposé au Parlement flamand par la N-VA et l'Open VLD pour changer la loi.