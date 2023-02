Port Autonome de Liège : diminution des trafics en 2022 mais poursuite des investissements

Le Port Autonome de Liège vient de dévoiler le bilan de ses activités en 2022. Elles ont été impactées par un contexte international compliqué. Les trafics enregistrés par le Port Autonome de Liège sont en baisse. Même si globalement la diminution est légère. Les crises n’entament cependant pas la volonté du Port de continuer à investir. Par ailleurs, son chiffre d’affaires a, lui, progressé de 5,5%.

Concrètement, entre 2021 et 2022, le trafic fluvial du Port Autonome de Liège a légèrement diminué. Le recul est de 3%. Si on ajoute à la voie d’eau, le rail et la route pour obtenir le trafic global, donc l’ensemble des marchandises qui ont transité par les différentes zones portuaires liégeoises, le chiffre est de -2%.

Comme dans les ports maritimes, le trafic de conteneurs a passablement diminué : -21% pour le Port Autonome de Liège.

Les explications sont à chercher dans les diverses crises mondiales traversées : la guerre en Ukraine, l’augmentation des prix des combustibles, le dérèglement des chaînes logistiques, la crise des semi-conducteurs, le déclin de la sidérurgie à froid et le Covid-19.

Côté développement, le Port Autonome de Liège poursuit ses efforts pour renforcer et améliorer ses infrastructures, en particulier en faveur de la multimodalité. Un programme d’investissements de plus de 15 millions d’euros, majoritairement cofinancés par la Wallonie et l’Union Européenne, est en cours. L’achèvement total de la plate-forme Liège Trilogiport est, par exemple, annoncé pour l’automne prochain.