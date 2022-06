Porridge Radio sort son nouvel album, "Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky"

Voix tremblante et plaintive, répétition des paroles presque à l’infini, comme une sorte de mantra de la rage et du désespoir. C’est ce qu’on retrouve dans "Waterslide, Diving board, Ladder to the sky", troisième album du groupe Porridge Radio, groupe anglais né à Brighton en 2015 et emmené par la chanteuse et guitariste Dana Margolin.

"J’aime les choses tellement simples qu’elles sont universelles. Je voulais que ça sonne comme quand ton cœur se brise si fort que tout ton corps te fait mal, je voulais que ça donne l’impression que ton âme sorte de ton corps", explique Dana Margolin à propos de "The Rip", l’un des douze morceaux de l’album de Porridge Radio.