Populariser le bandonéon sur les réseaux sociaux, l’objectif du musicien Claudio Constantini

Claudio Constantini est un musicien étant à découvrir. Bandéoniste, pianiste et compositeur, il a sorti plusieurs albums dont un en avril dernier, intitulé Incandescence, et il est aussi très actif sur les réseaux sociaux, sur lesquels il fait régulièrement le buzz. Valentine Jongen nous dresse le portrait de ce musicien connecté.

Il est né et a grandi à Lima au Pérou. A l’âge de 18 ans, il s’installe en Finlande pour étudier le piano. Il enchaîne ensuite avec un master aux Pays-Bas (toujours en piano) et, enfin, il obtient un diplôme de concert à la Schola Cantorum de Paris.

À 21 ans, à côté de son cursus en piano, Claudio Constantini commence le bandonéon en autodidacte. Il était simplement curieux d’apprendre cet instrument et n’avait aucune aspiration d’en faire son métier. Mais, avec le temps, le bandonéon est devenu aussi important que le piano dans sa vie.

Depuis 2013, Claudio Constantini vit à Madrid (il se produit énormément en Espagne d’ailleurs et en Europe, aussi). Et il a confié à Valentine qu’il jouait du piano et du bandonéon de façon assez égale. Les deux instruments ont une place très importante dans sa vie. Mais sur ses réseaux sociaux, la star, c’est le bandonéon. Le musicien a décidé de mettre en avant sur ses réseaux cet instrument méconnu pour justement essayé de le faire connaître au plus grand nombre. Et ça a plutôt bien marché, car en quelques mois seulement, Claudio Constantini est passé de moins de 1000 abonnés sur son compte Instagram et en compte aujourd’hui près de 150.000. Une belle et rapide évolution.

Dans ses vidéos, Claudio Constantini joue de la musique sud-américaine, évidemment, du jazz mais aussi des transcriptions classiques comme la Toccata et Fugue en Ré mineur de Bach, la marche turque de Mozart, le Rêve d’amour de Liszt ou encore l’Hiver de Vivaldi.