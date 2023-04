Popularisée dans les années 60, la mini-jupe impose à nouveau son style.

Et si certains ne s'accordent toujours pas sur l'inventeur de cette pièce emblématique du dressing féminin (André Courrèges, Mary Quant, Lucien David Langman ?), c'est bel et bien la couturière britannique qui a contribué à la démocratiser. Et pour longtemps. Pas moins de six décennies après sa naissance et alors que Mary Quant vient de s'éteindre, la mini-jupe refait surface et impose à nouveau son style.

La mini-jupe a traversé le temps sans jamais perdre une ride, sur les courts de tennis bien sûr, mais aussi dans la mode. Les années 2000 l'ont tout particulièrement mise sous le feu des projecteurs sous la houlette de chanteuses comme Britney Spears ou Christina Aguilera, avant qu'elle se fasse plus discrète. Sans jamais tomber aux oubliettes, la mini-jupe a été délaissée au profit de modèles plus longs, de shorts et de pantalons de toutes sortes… jusqu'à l'automne 2021.