Populaire sur TikTok, le "White noise" est-il vraiment efficace pour la concentration ?

Pour cette professionnelle, l’écoute d’un bruit blanc aurait des effets bénéfiques notamment chez les personnes souffrants du TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité) : "Les personnes avec un TDAH peuvent voir leurs troubles s’atténuer et leur concentration s’améliorer à l’écoute d’un bruit blanc, rose ou brun, ou d’une musique non intrusive, car l’écoute d’une musique douce accroît la production de dopamine (entre autres). Or le TDAH serait lié à un taux de dopamine trop faible. Ecouter de la musique douce ou un bruit blanc pourrait augmenter la capacité d’attention des personnes avec un TDAH".

"Le bruit rose est une variation du bruit blanc, dont les basses fréquences sont accentuées et dont les octaves sont équilibrées. Il serait plus doux et plus agréable à l’écoute que le bruit blanc. Il existe aussi le bruit brun (ou bruit marron) dont les basses sont plus accentuées et qui est légèrement différent du bruit blanc et du bruit rose".

Cette technique s’avère également efficace pour les personnes souffrant d’acouphènes. "Quand on diffuse un bruit blanc ou un son de masquage d’ambiance, au lieu que l’attention pleine et entière se fixe sur les acouphènes, sur les pensées intrusives, sur l’angoisse de la page blanche, ou sur les peurs (peur de ne pas s’endormir, des souris, du noir, de la solitude…), une partie de l’attention est happée par le son (bruit blanc ou masquage sonore) et l’autre partie de l’attention peut se faire flottante, car elle est dégagée de l’anxiété, ou elle peut aussi se fixer sur un travail à réaliser", a souligné la psychologue.