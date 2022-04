Poppy Ajudha : "Cet album prône les choses qui nous rassemblent"

L’album soulève des sujets assez lourds, assez importants. Est-ce que c’est primordial d’avoir des disques de la sorte de nos jours, plutôt que des albums sur des matières plus légères ?

Je pense que c’est important d’avoir les deux. La musique est une thérapie et c’est bien de l’apprécier et de pouvoir s’évader avec, que ce soit pour se relaxer ou pour l’imagination. Si on écoute de la musique activiste en permanence, on devient fou (rires). Mais il doit y avoir un bel espace pour cela quand même. C’est important d’être au courant de l’impact que l’on peut avoir sur chacun, pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes et traiter les personnes autour de nous avec bienveillance. Il n’y a jamais trop de ce genre de musique. Il faut juste être honnête sur la façon dont on parle de sujets politiques comme ceux-là. Mais après, j’ai aussi écrit des chansons d’amour, j’adore le faire et j’adore en écouter pour ne pas être uniquement dans mes commentaires de problèmes sociaux. Mais je pense c’est là où était mon esprit quand j’ai écrit l’album, et ça l’est toujours aujourd’hui. Je parle énormément de ce genre de choses, c’est une grande partie de ma vie.

Dans le premier morceau de l’album, Playgod, dans lequel tu es subversive envers les hommes qui agissent comme des dieux, il y a un gros drop de nu-metal lors du refrain. Est-ce que c’est une façon de dire à tout le monde : “Ne jouez pas avec moi, ne jouez pas avec les femmes” ?

Oui (rires) ! J’imagine que c’est un peu mon énergie. C’est un morceau que j’aime beaucoup, qui a beaucoup d’impact. Les guitares distorsionnées qu’on entend dans le refrain illustrent ce sentiment de puissance dont je veux parler. Il fallait une musique qui frappe fort pour que les gens comprennent que ce n’est pas une blague, c’est un sujet sérieux. J’ai passé beaucoup de temps à organiser les morceaux pour l’album et faire l’introduction qui donne le contexte à la musique. Ça me semblait être la façon la plus puissante de commencer l’album. Je m’intéresse à beaucoup de choses, mais le féminisme sera toujours la chose qui me préoccupera le plus, donc ça me semblait normal d’ouvrir là-dessus.