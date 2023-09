Pop, rock, country et americana : ‘’See The Big Man Cry’’ le nouvel album de Robert Rex Waller Jr.

Pour "See The Big Man Cry", il s’est entouré des meilleurs musiciens americana de Los Angeles pour mettre en musique cette chanson. Des musiciens de son groupe I See Hawks In L.A., ainsi que John York (The Byrds, Doug Sahm), Benjamin Lecourt (The Wallflowers), Skip Edwards (Dave Alvin, Dwight Yoakam), Stephen McCarthy (The Long Ryders, The Jayhawks) ou encore Gregg Sutton (Joe Cocker, Barry Goldberg), et bien sûr Carla Olson, avec qui il collabore depuis de nombreuses années. Un album conçu et séquencé comme l’album "Tattoo You" des Rolling Stones ou "Atlantic Crossing" de Rod Stewart. Un côté pop rock et un côté Americana-country. Il aborde la tristesse et la douleur de l’amour, de la perte, tout en reconnaissant, avec espoir, le pouvoir de guérison de la musique.