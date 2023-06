Pop Icons : Pharrell Williams, l'artiste touche-à-tout

Artiste aux multiples facettes, Pharrell Williams excelle aussi bien en tant que chanteur qu'en tant que producteur des plus grandes stars de la musique telles que Britney Spears ou encore Justin Timberlake. Marie Frankinet décrypte la carrière de cette légende de la pop urbaine; de ses débuts à son ascension avec The Neptunes et N.E.R.D.

Tout le monde connait "Happy" Pharrell Williams. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la chanson issue de la bande originale de "Moi, moche et méchant" était omniprésente en 2014 et est entrée dans le club très privé du milliard de vues sur Youtube.

Mais Pharrell Williams, c'est aussi un producteur ultra influent. Avec son complice Chad Hugo, ils sont en 2003 responsables de 43% des tubes qui passent à la radio.

Avec plus de 25 ans de carrière, Pharrell Williams est un artiste aux multiples talents. Compositeur, producteur, chanteur et rappeur, il a su se faire un nom dans l’industrie musicale en collaborant avec les plus grands noms du milieu. De Snoop Dogg à Madonna, en passant par Britney Spears et Jay-Z, Pharrell Williams a travaillé avec les plus grands artistes de la planète.

Dès son plus jeune âge, Pharrell Williams s’intéresse à la musique et à la mode. Originaire de Virginie, il est marqué par la culture urbaine et la soul music. Avec son ami Chad Hugo, il fonde le groupe de production The Neptunes qui va révolutionner le hip-hop et la musique R&B dans les années 90.

Avec sa voix douce et son style vestimentaire unique, Pharrell Williams est devenu une icône de la pop culture. En 2014, il a été élu "homme le plus stylé du monde" par le magazine GQ. Son influence ne cesse de croître et il continue d’innover en mélangeant les genres musicaux, comme on peut le voir avec son groupe N.E.R.D ou avec son projet solo "G I R L".

